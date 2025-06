Giallo di Villa Pamphili, testimoni: "C'era una donna in stato confusionale"

Augusto Parboni 08 giugno 2025 a

«Abbiamo visto una donna in stato confusionale, che aveva le mani nei capelli e scuoteva la testa. Noi stavamo camminando, era di carnagione chiara, sembrava molto spaventata e agitata». È una coppia a raccontare che la donna dopo che era stato ritrovato il cadavere aveva uno strano comportamento, a poca distanza da dove è stato trovato il corpicino della neonata dentro Villa Pamphili. Con l’arrivo delle forze dell’ordine a metà pomeriggio e con la voce che ha iniziato a circolare del ritrovamento del cadavere della piccola, molte persone hanno preferito allontanarsi, lasciare Villa Pamphili e tornare a casa. Soprattutto le famiglie con bambini che, poco prima, correvano con le biciclette e giocavano a pallone anche nei pressi dei cespugli dove si trovavano i due corpi senza vita.

Villa Pamphili, il giallo dei due corpi trovati nel parco: cosa sappiamo

«Ho preso mio figlio di sei anni, senza dirgli nulla, e l’ho portato via, non voleva allontanarsi e con la scusa di un buon gelato l’ho convinto, non ce la facevo a restare nel parco dopo aver saputo cosa era successo», racconta Marta, una donna di 40 anni che passeggiava con il figlioletto. Stessa scelta di lasciare la villa - frequentatissima in una calda giornata dalle temperature praticamente estive - l’hanno presa due ragazzi, che erano andati nel parco più grande della Capitale con i rispettivi cani, un bassotto e un barboncino. Poco prima erano sciolti, giocavano tra di loro, raccontano i padroni: «al pensiero che correndo qui e là avrebbero potuto trovare la bambina senza vita ci viene da rabbrividire».

L’area dove è stata trovata la donna nella busta dell’immondizia spesso è frequentata da cittadini sudamericani, dove organizzano pic-nic e feste di compleanno. Sono stati infatti una ventina di peruviani a scoprire il cadavere mentre giocavano a pallavolo.

«Quando siamo andati nei cespugli per recuperare la palla che era finita lì abbiamo sentito subito un cattivo odore, poi abbiamo visto la busta dal quale spuntava un braccio», hanno raccontato i peruviani, dopo aver dato all’allarme alle forze dell’ordine che in quel momento erano impegnate nei rilievi nel punto in cui in precedenza era stato trovato il corpicino della neonata.