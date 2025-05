Roma, festino a base di droga. Muore per overdose a 27 anni

24 maggio 2025 a

Un ragazzo di 27 anni è morto per una sospetta overdose di droga dopo essere stato scaricato in strada da alcuni connazionali in via Francesco Valesio 13 a Roma, nella zona di Furio Camillo. Secondo quanto apprende l'agenzia LaPresse, il 27enne di nome Malkhaz Ekhvaia, dopo aver accusato un malore in un appartamento al secondo piano dello stabile, dopo aver fatto uso di cocaina ed eroina insieme ad altre persone non ancora identificate, è stato abbandonato in strada. Due amici del 27enne hanno poi chiamato il 112 che l'ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni dov'è morto poco dopo per un edema polmonare unito a un arresto cardiocircolatorio. La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti. La pm di turno Alessandra D'Amore ha disposto l'autopsia. Nell'abitazione dove è stata consumata la droga, la polizia ha sequestrato alcune dosi di marjuana. Indaga la polizia del distretto di San Giovanni e la squadra mobile della questura di Roma.

Il ragazzo di 27 anni morto, per overdose di droga, in via Francesco Valesio 13 nella zona di Furio Camillo a Roma, secondo quanto apprende l'agenzia LaPresse, è un ex calciatore, che aveva giocato con il ruolo di portiere, fino al 2024 nel campionato minore georgiano. La Procura della Repubblica di Roma, ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.