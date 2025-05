Ottavia, sparatoria in una falegnameria: due vittime

17 maggio 2025 a

Due cadaveri in una falegnameria di via della stazione di Ottavia, nell’omonimo quartiere alla periferia Nord-Ovest della Capitale. Due persone sono state ferite mortalmente da colpi di arma da fuoco in quello che, da una prima ricostruzione degli inquirenti, potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio. A trovare le vittime, ieri sera, è stato il titolare del laboratorio. Non è chiaro se la falegnameria al civico 160 della strada ieri fosse aperta, o se il titolare sia stato allertato da qualche vicino che potrebbe aver udito i colpi. Fatto sta che quando è entrato ha trovato le due persone riverse a terra. Una delle vittime, secondo il racconto fatto dall’uomo ai poliziotti della Squadra Mobile, al suo arrivo era già morto, mentre l’altro, anche lui a terra, ancora respirava.

L’artigiano avrebbe così allertato i soccorsi, ma poco dopo l’arrivo degli agenti anche il ferito è deceduto. La Scientifica ha lavorato tutta la notte per tentare di ricostruire l’accaduto. Una delle vittime, quella trovata subito morta, sarebbe stata raggiunta da almeno quattro colpi di pistola, di cui due alla testa, gli altri alla schiena. L’altro si sarebbe sparato un colpo alla tempia. Si tratterebbe di due italiani incensurati, e uno dei due avrebbe origini campane. I due si conoscerebbero e sarebbero entrambi collegati al datore di lavoro, il quale sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti subito dopo i fatti per tentare di far luce sull’accaduto. Alla base della lite degenerata in omicidio, forse vecchi rancori.