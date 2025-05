Policlinico Casilino, bimbo morto dopo il parto: indagate ginecologa e ostetrica

16 maggio 2025 a

È morto poche ore dopo essere nato. Una tragedia che, secondo la procura di Roma, poteva essere evitata e in cui emergerebbero le responsabilità dell’équipe medica del Policlinico Casilino, del personale incaricato di occuparsi di quel parto avvenuto nel marzo 2022.

Secondo le accuse, che hanno portato al rinvio a giudizio di una ginecologa e di un’ostetrica, le 2 indagate non avrebbero calcolato adeguatamente i rischi, non procedendo a effettuare un parto cesareo ma provando a far nascere il bambino con una ventosa. Il tutto in una situazione di emergenza, visto che nonostante le contrazioni la madre non riusciva a partorire. Un omicidio colposo, secondo i pm, mentre di «tragica morte bianca » parla la difesa, la ventosa era l’unica soluzione possibile. Adesso sarà un tribunale a giudicare la condotta della dottoressa e dell’ostetrica: il processo inizierà il 12 maggio 2026.