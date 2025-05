Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato

12 maggio 2025 a

Momenti di tensione, qualche contuso e alla fine la decisione di rinviare l'inizio dei lavori per il cantiere dello stadio della Roma a Pietralata. A "scontrarsi" i Comitati che si erano raccolti in strada per impedire l'ingresso dei camion e le forze dell'ordine, che hanno provato ad aprire un varco tra i manifestanti per fare accedere il mezzo che portava i primi materiali.

Quando la situazione è tornata alla calma, da parte della Roma, con ogni probabilità dopo un colloquio avuto anche con il Comune, si è deciso di fermarsi. Almeno per adesso. Sul posto è arrivata anche una ambulanza per eventuali necessarie medicazioni ai contusi.