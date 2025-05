Università Roma Tre, attacco hacker ai siti: contattata l'Agenzia per la cybersicurezza

11 maggio 2025 a

Grandi disagi per gli studenti e i docenti dell'Università Roma Tre. "Nella notte dell'8 maggio, si è registrata una interruzione dei servizi informatici di Ateneo. A seguito delle operazioni di verifica effettuate già nella notte e proseguite per tutta la mattina del 9 si è potuto constatare che l'infrastruttura dell'Ateneo è stata oggetto di un grave attacco informatico che ha reso inaccessibili i siti web di Ateneo". È quanto comica lo stesso Ateneo per fornire spiegazioni in merito ai siti che per ore sono rimasti bloccati e inaccessibili.

"Immediatamente dopo aver rilevato l'attacco, l'Area Sistemi Informativi ha contattato l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale che si sono prontamente recate presso le nostre sedi per attivare tutte le azioni necessarie - spiega l'Ateneo in una comunicazione sul sito in via di ripristino - Tali procedure si sono protratte fino alle ore 02.00 di questa notte e sono state fondamentali per comprendere l'entità dell'attacco, valutare i danni e iniziare il processo di ripristino". "La Direzione 5 e la Direzione 7 stanno lavorando anche in queste ore per garantire il ripristino dei servizi principali entro la giornata di lunedì", precisano.

La precedenza è stata data "ai servizi di contabilità, protocollo informatico, Iris e segreteria studenti", che risultano fondamentali per la gestione amministrativa dell'Università. "L'attività eseguita - aggiunge l'Ateneo - "ha permesso, già dalla serata del 9, l'accesso a studenti e docenti ai servizi di segreteria (Gomp). Ci scusiamo per il disagio, tutto il settore tecnico informatico è impegnato per il ripristino, seguiranno comunicazioni sui progressi nella riattivazione dei servizi".