Roma, traffico in tilt dopo la fumata bianca. Tutti di corsa verso San Pietro

08 maggio 2025 a

a

a

Roma nel caos: tutti si riversano, anche correndo, verso Piazza San Pietro, mentre la notizia della fumata bianca rimbalza di bocca in bocca. Il Lungotevere è intasato dalle macchine e dai motorini che cercano di arrivare in tempo in Vaticano per ascoltare il celebre annuncio Habemus Papam.

Urla, applausi, commozione. Alla fumata bianca piazza San Pietro è scoppiata in un tripudio di gioia, di bandiere sventolate e di entusiasmo in attesa di sapere chi sarà il nuovo Pontefice. Folla che poi ha seguito l'arrivo delle bande musicali e delle guardie Svizzere sul sagrato davanti alla Basilica per poi scandire “Viva il Papa”. Subito dopo la banda vaticana ha intonato l'inno di Mameli, accompagnata dalla voce della piazza. Poi il silenzio di attesa, con gli sguardi tutti rivolti verso il balcone.

Passo veloce, smartphone in mano già puntati verso la Basilica di San Pietro, in centinaia arrivano su via della Conciliazione dopo la notizia della fumata bianca che ha annunciato al mondo l'elezione del nuovo Papa. Al grido ''habemus papam'' qualcuno si avvicina ai maxi schermi posizionati lungo la strada per vedere nel miglior modo possibile chi è stato eletto nuovo pontefice. Appena si è sparsa la notizia della fumata bianca in tanti dalle zone centrali come largo Argentina o via Ottaviano hanno iniziato a correre veloci verso San Pietro o salire sugli autobus in direzione Vaticano per non perdere il momento dell'annuncio del nuovo pontefice.