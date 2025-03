Roma, “disastro e lesioni”. Via all'indagine sul crollo della palazzina a Monteverde

24 marzo 2025 a

La procura di Roma ha avviato un’inchiesta sul crollo della palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia nel quartiere Monteverde dove è rimasto ferito un turista scozzese di 54 anni, Grant Paterson, trasportato all’ospedale Sant’Eugenio. Nell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, si ipotizzano le lesioni e il disastro colposi, al momento contro ignoti. Il pm di turno, che ha effettuato un sopralluogo, ha disposto il sequestro della palazzina mentre i carabinieri della compagnia di Trastevere, che insieme ai vigili del fuoco si stanno occupando dell’informativa, hanno sentito ieri i primi testimoni, tra i quali i proprietari degli immobili interessati dall’esplosione, il gestore del B&B al primo piano dove si trovava l’ospite rimasto ferito e i residenti delle abitazioni vicine. Gli accertamenti puntano a capire le cause e in quale piano della struttura sia avvenuta l’esplosione che ha poi portato al crollo dello stabile.

Chi era presente nella zona durante il crollo descrive di aver sentito prima dell’esplosione un rumore assordante, paragonato ad una detonazione. Poco dopo il crollo, l’aria era satura di un forte odore di gas con un’onda d’urto che ha danneggiato anche le auto parcheggiate nelle vicinanze. A crollare due solai interni che hanno poi causato il cedimento di una parete esterna. Paterson è stato trasportato in ospedale in codice rosso con traumi alle gambe e ustioni sul 70 per cento del corpo: attualmente l’uomo risulta ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. E intanto sono iniziate le indagini per stabilire le cause del crollo.