Roma-Cagliari, il Prefetto sposta la gara alle 16 dopo il “caso” Maratona

Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini per la definizione delle misure organizzative intese alla migliore gestione degli importanti eventi sportivi in programma, nella Capitale, per il prossimo fine settimana, tra i quali la partita di calcio Roma - Cagliari e la Maratona di Roma, denominata ’Run Rome the marathon’. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti della Lega Calcio, gli organizzatori della maratona, oltre ai vertici delle forze di polizia e delle istituzioni competenti. Dopo un confronto approfondito, il Comitato ha individuato la soluzione più equilibrata per garantire il regolare svolgimento di entrambe le manifestazioni, adottando in maniera condivisa la decisione di posticipare l’inizio della partita Roma - Cagliari alle ore 16.

«Una scelta frutto di una valutazione attenta e di una piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che ha permesso di contemperare le esigenze di sicurezza e mobilità con quelle organizzative e sportive e dunque di rinvenire soluzioni efficaci perché la giornata si svolga in un clima di serenità e partecipazione – le parole del Prefetto Giannini -, consentendo a cittadini e tifosi di vivere al meglio gli eventi sportivi in programma per la giornata di domenica 16 marzo».

Queste invece le parole dell’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato: «Con la Maratona di Roma e Roma-Cagliari posticipata alle 16 la nostra città, domenica 16 marzo, vivrà una giornata di festa e di sport, per le strade e sugli spalti dello stadio Olimpico. Con la preziosa e decisiva collaborazione del prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ringrazio per essere intervenuto sulla questione, è stata trovata la soluzione migliore per consentire il regolare svolgimento di due appuntamenti importanti per la nostra città».