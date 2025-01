Giornata della Memoria, commemorazione dell'Associazione Capitano Ultimo per rom, sinti e caminanti

27 gennaio 2025 a

Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, svelando gli orrori dei lager nazisti, dove vennero rinchiusi gli ebrei, ma anche i dissidenti politici e tutti coloro che appartenevano alle minoranze invise alla dittatura. Oggi, come ogni anno, si ricordano le vittime della Shoah e l'Associazione Capitano Ultimo ha organizzato una commemorazione, presso la chiesa di campagna in Via della Tenuta Mistica (Roma), dedicata all'Olocausto dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti. Lo riporta il presidente Najo Adzovic sul suo profilo Facebook.

Per la prima volta, la comunità dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti si è unita per ricordare le oltre 300.000 vittime trucidate dal regime nazista. La giornata è stata caratterizzata da una preghiera interreligiosa, guidata da padre Carlo Cavatton, e dagli interventi di Najo Adzovic, presidente dell'Associazione Nuova Vita, di Capitano Ultimo, del Presidente Municipio V Mauro Caliste e delle autorità istituzionali e politiche.