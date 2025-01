Giornata della Memoria, Salvini contro l'odio antiebraico: "Ripugnante"

27 gennaio 2025 a

Oggi è il Giorno della Memoria e, come ogni 27 gennaio, vengono ricordate le vittime della Shoah. Il clima, però, non è dei migliori perché, se da una parte la sinistra che sostiene i Propal scende in piazza e spesso punta il dito contro Israele, gli ebrei italiani sono stanchi di essere aggrediti e di sentire parole che sono un pugno allo stomaco per chi l'atrocità dei campi di concentramento l'ha conosciuta dai racconti fatti in casa o, nei pochi casi che rimangono, l'ha vissuta sulla propria pelle. E proprio di questa ingiustizia e di questo menefreghismo tiene traccia l'intervento di Matteo Salvini. "Il Giorno della Memoria rischia purtroppo di perdere il suo fondamentale significato davanti a un clima politico generale che ne insulta il fondamento. Come ha detto il presidente della Comunità ebraica di Milano, è vergognoso che la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, debba andare in giro con la scorta temendo per la propria sicurezza. È insopportabile che l’ANPI abbia chiamato alla mobilitazione contro Israele. È terribile che studenti dell’Università di Roma abbiano dovuto denunciare il pericolo che corrono, se non tengono nascosta la loro identità e la propria cultura", ha scritto sui social il leader della Lega.

Le comunità ebraiche disertano le piazze: "No ai cortei con la sinistra"

Il punto è che dalla strage del 7 ottobre 2023, con l'attacco simultaneo di Hamas a città e villaggi israeliani, è iniziata una guerra sanguinosa e l'antisemitismo ha ripreso a dilagare. "Ormai da quando il mondo ha dovuto assistere all’attacco bestiale di Hamas ai kibbutz e al concerto di Nova, in cui la crudeltà di 1.200 assassini è stata perpetrata in nome di un antisemitismo genocida pari a quello del nazismo, si è assistito a un’ondata di antisemitismo senza pari dalla fine della seconda guerra mondiale. La caccia all’ebreo per le strade di Amsterdam, le manifestazioni davanti alle sinagoghe, le persecuzioni di studenti ebrei nelle università, l’espulsione degli israeliani da eventi artistici e scientifici non può lasciarci indifferenti in questo 27 gennaio. Siamo di nuovo di fronte al mostro antisemita", ha tuonato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

"Una volta l'anno la sinistra si lava la coscienza. Poi dicono cose terrificanti contro gli ebrei"

Nella critica a Israele "si è trovata la giustificazione per i peggiori sentimenti antiebraici, e le istituzioni ancora non hanno trovato una strada per contrastare questa realtà per me ripugnante. Le istituzioni, tutte, devono individuare e punire chi discrimina, incita, pratica la minaccia, la violenza e il terrorismo contro gli Ebrei", ha proseguito. Proprio per questo, "lo scorso gennaio la Lega ha presentato (grazie all’aiuto dell’Unione Associazioni Italia-Israele) un disegno di legge per adottare concretamente in Italia le misure contro l’antisemitismo e la sua definizione in tutte le sue forme, come prevede la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Oggi, nel dire ’never again’, l’intenzione deve essere questa: aggiornare le regole di convivenza civile e adattarle a questa nuova realtà, con severità e buonsenso, perché mai più nel nostro Paese si affacci un odio che è già costato nei secoli troppe vite", ha concluso Salvini.