Ponte di Ferro, un altro rinvio. La riapertura slitta a metà febbraio

Martina Zanchi 11 gennaio 2025 a

Slitta ancora a Roma la riapertura al traffico del Ponte dell’Industria, o Ponte di Ferro, chiuso da luglio 2023 per lavori finanziati con fondi del Giubileo. Sull’inaugurazione del nuovo ponte (letteralmente nuovo, visto che sarà ricostruito quasi da zero) si sono susseguiti gli annunci del Campidoglio: all’inizio la riapertura definitiva sarebbe dovuta avvenire a settembre scorso, poi a dicembre, infine entro questo mese, come il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato nel discorso per i tre anni di mandato. Ora però ad aggiornare il cronoprogramma è Anas, che si sta occupando della ricostruzione dell’infrastruttura e secondo cui l’apertura avverrà entro la prima metà di febbraio.

Un altro rinvio di circa 15 giorni rispetto agli ultimi annunci del sindaco, motivato però dalla grande complessità dei lavori in corso. «Abbiamo tolto il vecchio impalcato, fortemente danneggiato dall’incendio del 2021, e lo stiamo sostituendo - spiega l’ingegnere Marco Moladori, responsabile di struttura Anas Lazio - Per fine gennaio effettueremo il varo e a quel punto inizierà la fase di calaggio della nuova infrastruttura, un’operazione molto complessa. Credo che tra un mese, un mese e mezzo, avremo il nuovo Ponte di Ferro che finalmente ricucirà due quartieri che hanno molto sofferto in questi mesi».

Sarà difficile ridurre le tempistiche, secondo Anas. «Per i primi giorni di febbraio avremo completato il calaggio, poi in massimo altri 15 giorni potremo aprire il nuovo ponte. Possiamo tentare di accorciare i tempi del calaggio ma bisogna considerare che si tratta di una fase molto delicata e che sul Ponte di Ferro transiteranno, oltre alle auto, anche i mezzi pubblici».

Meglio consolarsi allora con le date delle prossime inaugurazioni. Il 14 gennaio, spiega Moladori, «apriamo i servizi essenziali in piazza dei Cinquecento, con il grande terminal bus che concenterà 48 linee e il dropbox per i taxi, dal lato delle Mura Serviane, oltre a un meraviglioso boulevard con nuovi marciapiedi sul lato delle Terme di Diocleziano. Inoltre sono in via di completamento i lavori di manutenzione sulla Tangenziale est, che non venivano fatti da 50 anni, ed entro il 15 marzo, in vista del Giubileo dei Giovani, finiremo il ponte sull’A1 che consentirà di ricollegare l’agglomerato urbano di Tor Vergata all’area di Calatrava».