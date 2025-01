Roma, rapina a mano armata al supermercato. Casse svuotate: dipendente ha un malore

Elena Ricci 03 gennaio 2025 a

Hanno fatto irruzione nel supermercato affollato di gente e con le pistole in pugno si sonofatti consegnare l’incasso dei cinque registratori di cassa. Poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. È un maxi colpo, ancora in corso di quantificazione, quello messo a segno da due rapinatori al supermercato Pim di via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Marconi. I due, con il volto travisato da casco e sciarpe, armati di pistola, sono entrati nell’attività dirigendosi direttamente alle casse. Sotto la minaccia dell’arma - ancora non è chiaro se si tratti di una pistola vera o di una scacciacani - hannointimato ai dipendenti di consegnare tuttoil denaro in cassa, davanti agli occhi increduli e terrorizzati dei clienti che in quel momento stavano facendo la spesa e molti dei quali erano proprio in fila alle casse. Una delle cassiere, alla vista della pistola, è finita per terra per un malore, forse in preda a una crisi di panico.

Secondo quanto riferito a Il Tempo da alcuni testimoni, i banditi avrebbero approfittato dell’assenza del personale di vigilanza per introdursi nel supermercato. Il punto Pim di via Oderisi da Gubbio conta già tre rapine al suo attivo. «È una situazione insostenibile – ha raccontato una testimone – mi trovavo tra gli scaffali quando ho sentito urlare e ho visto la cassiera a terra. Pensavo avesse avuto un malore, poi ho capito quello che era in corso una rapina. In quei momenti vorresti solo scappare e tornartene a casa. Quei due erano armati e non è la prima volta che succede in questo supermercato. Bisogna prendere provvedimenti». Sul posto è intervenuta immediatamente una volante del commissariato San Paolo che ha avviato le indagini e raccolto le testimonianze di clienti e dipendenti. Al momento è caccia ai due e fondamentali per la loro identificazione saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’attività, già al vaglio degli investigatori.