Coppia gay aggredita a Roma: "Violenza feroce". Salvi grazie a un video

Un inizio d’anno amarissimo per i due ragazzi che, durante la notte di San Silvestro, sono stati aggrediti da una decina di persone a Roma, in zona Prenestino. Stephano e Matteo camminavano mano nella mano nei pressi di Piazza Malatesta, tornando a casa dopo i festeggiamenti, quando un gruppo di ragazzi li ha insultati dalla finestra e poi è passato ai fatti, scendendo in strada per colpirli. Dieci contro due. Per una delle vittime la serata è finita in ospedale con una diagnosi pesante: trauma cranico, naso rotto, volto tumefatto. Una prognosi di 25 giorni, accompagnata da un trauma psicologico ancora più profondo. "Quando sono finito a terra mi hanno preso a calci, a pugni. Mi hanno sputato addosso e intanto gridavano: 'Ti piace così fr… di m…?'", ha raccontato Stephano a Il Messaggero.

Un episodio che non è rimasto senza conseguenze. "Ho paura, non esco più di casa e non so se riuscirò a lavorare ancora. Il timore è di incontrare ancora quei ragazzi e di essere aggredito. Quello che è accaduto, una violenza così feroce, ha segnato me e il mio compagno e non so come affronteremo il futuro", ha confessato il 26enne. Stando a quanto riporta il quotidiano, i due sono riusciti a liberarsi perché Matteo, con il cellulare in mano, ha fatto presente al branco che stava filmando la scena e che avrebbe consegnato le riprese ai carabinieri. "Tra loro c’era anche una ragazza, la padrona di casa dell’appartamento dove stavano festeggiando. Era preoccupata di quello che sarebbe potuto accadere. Ancora minacciato, Matteo è stato costretto a cancellare il video e poi sono scappati via", ha aggiunto Stephano.