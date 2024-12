Giubileo 2025, tutti gli eventi dell'Anno Santo: il calendario degli appuntamenti

Antonio Sbraga 24 dicembre 2024 a

Dagli antichi missionari a quelli moderni, dediti ad un’evangelizzazione di tipo digitale:’, ecco i nuovi «influencer cattolici». È proprio così che li definisce il calendario ufficiale del Giubileo 2025, nel quale c’è posto per tutti: 45 «grandi eventi» spalmati nell’arco dei 12 mesi dell’Anno Santo. Un programma che inizia oggi con l’apertura della Porta Santa a San Pietro e andrà avanti sino al grande evento dedicato, invece, a chi ha solo porte chiuse: i detenuti il 14 dicembre prossimo. Ma sarà proprio nel carcere di Rebibbia che si terrà il secondo grande evento, con l’apertura della Porta Santa nel penitenziario del quadrante Est nel giorno di Santo Stefano.

E così fino alla vigilia dell’Epifania, con un continuo di aperture di Porte Sante: il 29 dicembre a San Giovanni in Laterano, poi a capodanno sarà la volta dell’apertura della Porta Santa di Santa Maria Maggiore e il 5 gennaio di quella di San Paolo Fuori le Mura. Mentre dal 24 gennaio partiranno i 35 Giubilei speciali, dedicati ai vari settori della società, iniziando con quello rivolto al Mondo della Comunicazione. Poi il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza (8-9 febbraio), per tutti gli appartenenti alle forze militari e dell’ordine. A seguire il Giubileo dei Diaconi, dal 21 al 23 febbraio, mentre l’8 e 9 marzo sarà la volta del Giubileo del Volontariato per i volontari di ogni associazione, gli appartenenti alle organizzazioni no-profit, gli operatori di Ong e gli assistenti sociali.

Dal 28 al 30 marzo il Giubileo dei Missionari della Misericordia accoglierà a Roma i sacerdoti selezionati da tutto il mondo che hanno ricevuto dal Papa le sue stesse facoltà di assolvere i peccati, che sono di stretta competenza della Sede Apostolica. Il 5 e 6 aprile è in calendario il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità seguito, il 28 e 29, dal Giubileo delle Persone con Disabilità. Aprirà a maggio il Giubileo dei Lavoratori (dal primo al 4), seguito da quello «degli Imprenditori» (4 e 5). Mentre il 10 e l’11 maggio è in programma il Giubileo della Bande Musicali, che faranno da apripista al Giubileo delle Confraternite (16-18 maggio). Spazio al Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani dal 30 maggio al primo giugno. Tutti gli appartenenti ai movimenti ecclesiali, alle associazioni, alle nuove comunità e ai gruppi di preghiera sono attesi per il 7 e l’8 giugno nel Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità.

Il giorno dopo, invece, l’Anno Santo in casa vaticana: il Giubileo della Santa Sede (9 giugno). Poi il Giubileo dello Sport (14-15 giugno), quello dei Seminaristi (23-24 giugno) e il Giubileo dei Vescovi (25 giugno) e dei Sacerdoti (25-27 giugno). Il 28 e il 29 luglio il Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici in tandem con il Giubileo dei Giovani, che andrà però avanti fino al 3 agosto.

Il 15 settembre si terrà il Giubileo della Consolazione, «rivolto a tutti coloro che stanno vivendo un tempo di dolore e afflizione, per malattie, lutti, violenze e abusi subiti». Subito dopo spazio al Giubileo degli Operatori di Giustizia, che si svolgerà il 20 settembre. Dal 26 al 28 settembre si terrà invece il Giubileo dei Catechisti. Poi, il 4 e 5 ottobre, il Giubileo dei Migranti, mentre l’8 e 9 ottobre il Giubileo della Vita Consacrata. Per l’11 e 12 ottobre il Giubileo della Spiritualità Mariana per tutti gli appartenenti ai movimenti, alle confraternite e ai vari gruppi di preghiera mariane. Infine il Giubileo dei Cori e delle Corali (21-23 novembre) per cominciare ad intonare il Te Deum verso la conclusione dell’anno santo.