Roma, Meloni bacia Mussolini: il cartello choc al corteo contro il ddl sicurezza

"A pieno regime contro il ddl paura". Con questo striscione e un cartello vergognoso, che ritrae Giorgia Meloni mentre bacia Benito Mussolini, si è aperto il corteo a Roma contro il ddl sicurezza. Circa duecento le sigle in piazza tra studenti, sindacati, partiti, associazioni, movimenti per la casa e per i diritti dei migranti. I manifestanti sono partiti nel primo pomeriggio da piazzale del Verano e si sono diretti verso piazza del Popolo tra slogan, cori e cartelloni. Alcune migliaia i presenti, 50mila secondo gli organizzatori. Tra cui una folta rappresentanza degli studenti de La Sapienza, che ieri sera hanno occupato la facoltà di Lettere. "Come si fa opposizione nei palazzi, la si fa in piazza", ha scandito una manifestante, mentre dal megafono altri annunciavano già nuove mobilitazioni: "Non è un punto di arrivo, ma di partenza".

"Il ddl Sicurezza rappresenta un attacco senza precedenti ai diritti fondamentali e alla democrazia - si legge in una nota della Rete No ddl Sicurezza -. Criminalizza il dissenso, reprime il conflitto sociale e colpisce lavoratori, studenti, migranti e chi lotta per giustizia sociale e ambientale". "Siamo donne, uomini, identità non binarie, lavoratori, studenti e attivisti. Difendiamo la democrazia contro chi vuole trasformare l'Italia in un Paese autoritario. Non c'è sicurezza in questo disegno di legge, solo paura del dissenso e delle piazze", hanno dichiarato invece i promotori della manifestazione.

"Questa piazza si rivolge a Giorgia Meloni per dire una cosa semplice: stiamo venendo a prendervi. Questo ddl non passa e quando lo affonderemo verremo a prenderci anche questo governo. Vogliamo riprenderci tutto": è stato invece l’intervento di un rappresentante della rete "Liberi di lottare". "Non consentiremo che l’Italia diventi una nuova Ungheria. Daremo vita a una resistenza democratica diffusa. Non ci fermeremo finché non faremo cadere questo governo", ha aggiunto una rappresentante della rete romana no Ddl.