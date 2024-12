Sciopero, Cerno: "Un elenco da Google", così i sindacati prendono in giro gli italiani

13 dicembre 2024 a

a

a

Un'altra giornata di passione per i cittadini, a ridosso del Natale, con il Tar che ha annullato la riduzione dello sciopero di venerdì 13 dicembre a 4 ore. Evidentemente, il disagio non bastava. Se ne parla nel corso del Tg4 con il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno. "Stanno prendendo in giro i lavoratori - afferma ospite dell'edizione delle 19 - il sindacati hanno un patto con un pezzo della sinistra per mettere il paese a ferro e fuoco, nelle università che diventano piazze violente contro la polizia per poi sentire che è colpa della polizia, e ormai ogni venerdì per fermare gli italiani che stanno cercando di fare il loro lavoro o raggiungere le proprie famiglie".

Lo sciopero più pazzo del mondo

Insomma, i cittadini non possono più comportarsi come vogliono in un paese libero. "Poi leggi le motivazioni" dello sciopero indetto dai sindacati di base "e capisci che fanno un elenco da Google" mettendoci dentro la guerra in Ucraina e il "genocidio" a Gaza, commenta Cerno, "non sanno neanche quello che scrivono". Ora "il Tar quando ha tolto la precettazione di Salvini ha letto bene queste carte? Cioè ha dato modo a una sentenza di lasciarci 24 ore senza autobus perché si sono accorti che c'è la guerra a Gaza? - conclude il direttore - Questo è un paese dei balocchi, altro che diritto costituzionale" allo sciopero, "questo è abuso costituzionale che dovrebbe essere un reato gravissimo".