Nomentano, autobus travolge una bambina di 11 anni: è grave

Una bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus in via Asmara, nel quartiere Nomentano di Roma. È successo nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, intorno alle 14:30, quando il veicolo ha travolto la ragazzina all’altezza del civico 54. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Parioli della polizia locale e gli operatori sanitari del 118. La bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù.