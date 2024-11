Roma, vigili urbani travolti da un carabiniere positivo all'alcol test. Uno è grave

07 novembre 2024 a

Stavano effettuando i rilievi di un incidente stradale, quando tre agenti della polizia locale di Roma sono stati travolti da un auto. Tutti e tre feriti, uno in condizioni gravi è stato trasportato al San Camillo. I fatti sono avvenuti sulla via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande raccordo anulare, durante una delle consuete attività di accertamento svolte dalla Polizia Locale a seguito di incidenti stradali. I tre agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV gruppo Tiburtino, dopo aver attuato tutte le misure di sicurezza sul luogo del sinistro, sono stati investiti dall’auto, che si è fermata dopo aver urtato violentemente anche il mezzo di servizio dei vigili. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo. Il più grave, al momento, è l’uomo, un 24enne, che si trova presso l’ospedale San Camillo. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia Stradale per gli accertamenti volti a ricostruire esatta dinamica dei fatti. Il conducente dell’auto, è stato trasportato presso l’ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito.

Marco Milani, segretario romano del Sulpl, fornisce ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sulla persona che li ha investiti: “Avrebbe tra pochi giorni terminato il periodo di prova, D.V., il vigile 24enne investito ieri sera su Via Tiburtina da un carabiniere in stato di ebbrezza. E invece, quello che sembrava essere il coronamento del sogno di una vita, si è ben presto trasformato in un incubo. Quella che avrebbe dovuto essere una normale mansione di servizio, il rilevamento di un incidente stradale senza feriti di una moto finita a terra, è costato il ricovero d’urgenza in codice rosso di tre caschi bianchi romani, al più grave dei quali, ricoverato al reparto rianimazione dell’ospedale San Camillo è stata già amputata una gamba”. “Sulla dinamica dell’investimento, pochi dubbi. Un carabiniere in servizio ai Ros - scrive il sindacalista nel comunicato - in accertato stato di alterazione alcolica, ha pensato bene di non rispettare le corsie di incanalamento e di travolgere gli agenti al lavoro su strada, con una violenza tale da ribaltare lo stesso automezzo con il quale stavano operando. Il giovanissimo e sfortunato collega oltre agli arti rischia purtroppo di perdere anche il posto di lavoro, qualora il periodo di convalescenza arrivasse i a superare gli otto mesi consecutivi e questo perché uno scellerato contratto privatistico continua a negarci il riconoscimento di Forza di Polizia”.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il comandante generale della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis sono andati all’ospedale San Camillo dove è ricoverato l’agente travolto, più grave delle altre due agenti investite.