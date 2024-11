Roma, “hai fatto la spia”: 12enne accoltella compagno di classe e poi chiama i carabinieri

04 novembre 2024 a

Choc alle porte di Roma. Ha accusato il compagno di classe di seconda media di aver fatto la spia alla professoressa e lo ha accoltellato: l’aggressore è una ragazzina di appena 12 anni. È accaduto questa mattina all’orario di ingresso presso la scuola media in via Giovanni Prati a Santa Maria della Mole a Marino, comune della provincia di Roma. La ragazzina, alle 8 circa, nel cortile della scuola, poco prima di entrare, con un coltello da cucina, ha inferto due fendenti al compagno coetaneo ferendolo sul dorso di una mano e al petto. Due ferite di lieve entità ma che comunque hanno costretto gli operatori del 118 intervenuti, a trasportare il 12enne al Bambino Gesù (le sua condizioni non sono gravi). La ragazzina, invece, fermata dall’intervento degli insegnanti, è riuscita a scappare. Poco dopo è stata lei stessa a chiamare il 112, indicando ai carabinieri dove fosse.

Raggiunta dai militari, ha raccontato di aver colpito il compagno perché lo stesso l’aveva accusata, davanti alla professoressa, di aver copiato durante un compito. Il coltello è stato recuperato. Informata l’autorità giudiziaria minorile, anche se la 12enne non è imputabile di reati, e i genitori ai quali sono stati affidati entrambi i 12enni.