Metro Roma, Tajani a Salvini e Giorgetti: “Ripensare i tagli alla linea C. Opera strategica per la città”

07 novembre 2024 a

Tre sono le stazioni a rischio nella "Via Crucis" della Linea C, quelle che potrebbero scomparire (Clodio-Mazzini, Auditorium e Farnesina) dal progetto della nuova tratta della metropolitana minacciata dai tagli di 425 milioni di euro. Una scure paventata nella bozza della Legge di Bilancio 2025 per 25 milioni di euro, raddoppiando a 50 milioni l’anno dal 2026 al 2032. Fino alla sforbiciata finale di altri 50 milioni, per un taglio complessivo del 19% del finanziamento iniziale (2 miliardi e 200 milioni), che così si ridurrebbe a un miliardo e 775 milioni di euro. Riducendo, però, anche il tratto finale di un’opera attesa dalla capitale da ben 25 anni. Ora il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto una lettera ai «colleghi» Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, sollecitando, tramite Il Tempo, una riformulazione della bozza che salvaguardi i fondi.

"Cari colleghi, desidero attirare la Vostra attenzione sulla disposizione inserita nel disegno di Legge di Bilancio che prevede un consistente taglio dei fondi necessari alla realizzazione della tratta della linea C della Metropolitana di Roma, destinata a collegare Piazza Venezia con Piazzale della Farnesina. Roma è una città unica, meta di intensi flussi turistici e protagonista, senza soluzione di continuità, di importanti eventi culturali e sportivi a livello nazionale e internazionale. La linea metropolitana è un’opera concepita per collegare il quadrante Nord-Ovest con il Vaticano, con indubbie ricadute sociali ed economiche. Segnalo infine che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ho l’onore di dirigere, ospita quotidianamente circa 4000 dipendenti, oltre ad accogliere frequenti eventi di rilievo internazionale, con afflusso consistente di ospiti esterni. Confido pertanto che si possa trovare una soluzione per migliorare la viabilità della Capitale e la funzionalità della sua rete infrastrutturale. Nel ringraziarVi sin d’ora per l’attenzione che sono certo vorrete dedicare alla questione, consideratemi a disposizione per lavorare insieme e raggiungere questo importante risultato".