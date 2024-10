Prati, auto si scontra con una moto e si ribalta: sfiorata la tragedia

Massimiliano Gobbi 14 ottobre 2024 a

Attimi di paura questa mattina in zona Prati dove un'auto si è ribaltata al centro della carreggiata. Un violento scontro con una moto, che ha creato il panico e messo a soqquadro la viabilità di zona alle 8.30 su viale Angelico, all'intersezione con via Muggia, tra piazzale Clodio e piazza Bainsizza. Un impatto tra una Renault Twingo e una Yamaha TMax a ridosso dell'incrocio e dell'attraversamento pedonale. Entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale per ricevere le necessarie cure. Il centauro, è stato trasferito dai sanitari del 118 all'ospedale Policlinico Umberto I. La conducente della Renault Twingo, invece, al Santo Spirito. Sul posto gli agenti del I Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale al lavoro per chiarire le dinamiche dell'accaduto e garantire la sicurezza stradale nella zona. Chiusa la strada per i rilievi, non sono mancati disagi alla viabilità in un orario di punta. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Una serie di incidenti che non si ferma a Roma. Ieri un'auto si è ribaltata su Laurentina all’altezza del centro commerciale Maximo, intersezione con via Celine. A scontrarsi, poco dopo le ore 13, un Opel Astra con una Saab in prossimità dell’incrocio semaforico, in direzione via Carlo Levi. Un violento scontro, dove è stato abbattuto anche il semaforo, con feriti trasportati dai sanitari in ospedale. Ad avere la peggio il conducente dell'Opel, trasportato in codice rosso al San’t Eugenio. Lanciato l’allarme, sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti del Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per capire l’esatta dinamica e gestire la viabilità del quadrante, al collasso da diversi giorni anche per la chiusura della Colombo.