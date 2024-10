Roma, caos a Ponte Lungo: uomo scatena il panico sfogandosi su cassonetti e auto

14 ottobre 2024 a

Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre, nel quartiere romano di Ponte Lungo, si è verificato un episodio di vandalismo che ha sconvolto i residenti di via Saluzzo. Intorno alle 16, un uomo senza maglietta ha iniziato a colpire violentemente i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, ribaltandoli e creando un forte rumore che ha richiamato l’attenzione di molti abitanti della zona. Dopo aver sfogato la sua rabbia sui contenitori, l’uomo ha spostato la sua attenzione sulle auto parcheggiate lungo la strada, danneggiando otto veicoli con calci e pugni. Numerosi cittadini hanno allertato le forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute con le volanti della polizia.

L’aggressore, un cittadino romeno di 40 anni senza fissa dimora, è stato fermato ancora sul luogo dell'accaduto e successivamente denunciato per danneggiamento. Le immagini dell'incidente, riprese da un residente, sono state poi condivise sui social, suscitando reazioni ironiche da parte degli utenti. Il video, postato sulla pagina Welcome to Favelas, ha attirato commenti che scherzavano sull’accaduto con riferimenti a film e personaggi noti. Il disordine creato è stato gestito in tempi brevi: l'AMA ha infatti riposizionato i cassonetti ribaltati nelle ore successive, riportando la situazione alla normalità. Il degrado a Roma è davvero fuori controllo.