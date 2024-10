Roma, cade ascensore in Centro: un morto e due feriti

14 ottobre 2024 a

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto oggi alle 16 in via delle Vergini a Roma. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di tre operai era impegnato nell’intervento di manutenzione straordinaria di un ascensore all’interno di un condominio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Roma, il nucleo Saf, e il carro sollevamenti. Per cause ancora da accertare, durante le operazioni sull’impianto e sulla la cabina, si sarebbero staccate le cinghie di ancoraggio, e l’ascensore è precipitato, presumibilmente dal secondo piano, travolgendo i tre uomini. A seguito dell’impatto un operaio è deceduto. La vittima è un cittadino nigeriano di 48 anni. Un suo collega è stato recuperato e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso. Il terzo operaio è stato trasportato in codice giallo sempre al pronto soccorso. Sul posto la polizia, la polizia urbana e gli enti preposti, Spresal, Asl e i sanitari del 118 (la sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via delle Vergini n.18 la squadra VF 1/A della Centrale, il nucleo Saf, il carro sollevamenti ed il funzionario di guardia per l’intervento di soccorso, risultato molto difficoltoso).