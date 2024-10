Roma, tragedia sfiorata a Monteverde: un ramo si spacca e crolla sulla strada

Massimiliano Gobbi 03 ottobre 2024 a

Tragedia sfiorata a Monteverde, enorme ramo crolla sulla strada senza “colpire nessuno”. È successo questa mattina, intorno alle 13, davanti al civico 51/A di via di Monteverde dove un albero si è spaccato abbattendosi in strada su dei cassoni dei rifiuti e un attraversamento pedonale con tanto di strisce.Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha generato molta paura tra i residenti, che hanno assistito all’ennesimo crollo su strada. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per chiudere la strada e deviare il traffico in attesa delle squadre di pronto intervento chiamate per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori disagi per i cittadini e il traffico locale. Un episodio che ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla manutenzione del verde pubblico nella Capitale, dove episodi simili si sono verificati troppo spesso.

"Non c’è pace per questo quadrante, nessun ferito ma i cittadini sono costantemente messi in pericolo - tuona Giovanni Picone capogruppo della Lega e consigliere del Municipio XII di Roma Capitale - Solo la fortuna non ci fa commentare oggi l'ennesima tragedia. Questo crollo segue quello della settimana scorsa in via Ozanam. A tutela dei cittadini avevamo chiesto valutazioni serie, controlli accurati delle alberature, cronoprogrammi trasparenti di potature e abbattimenti. Avevamo chiesto un cambio di rotta a Gualtieri e Alfonsi, chiedendo di arrivare ad una sintesi tra linea ambientalista intransigente, tutela delle alberature da potature invadenti e azioni di messa in sicurezza. Ad oggi l'amministrazione non ha deciso cosa fare e nel frattempo, se da un lato si abbattono alberi sani, dall’altro continuano a cadere mettendo a rischio la vita dei cittadini”.