San Camillo, servizio psichiatrico a rischio chiusura. Che succede dal 15 ottobre

Servizio psichiatrico chiuso dal 15 ottobre. Emergenza al San Camillo dopo la nota inviata dal responsabile del Dsm dell’Asl Roma 3, Piero Petrini, ai diversi servizi psichiatrici regionali e agli ospedali della Regione Lazio. Come si legge su Repubblica, dal prossimo 1 ottobre ci sarà lo stop ai ricoveri. Poi il blocco dell'attività a partire dalla metà del mese prossimo.

Quello che sembra più di un semplice rischio chiusura sta mettendo in allarme il sistema regionale del Lazio. Proprio alla vigilia di un appuntamento così importante per Roma e il Lazio come il Giubileo.