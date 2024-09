Roma, Roberto Gualtieri: "I romani saranno fieri di rivotarmi. Non mi accontento"

11 settembre 2024 a

Roberto Gualtieri è sicuro e anche un po' spavaldo. "I romani saranno fieri di rivotarmi. Io come loro non mi accontento e insieme alziamo gli obiettivi", ha dichiarato in un'intervista concessa a Roma Today. Il primo cittadino della Capitale, interrogato su tutti i temi cruciali, non ha esitato e ha dato voce a quelle che, leggendo le sue parole, sembrano già granitiche certezze. "Roma merita che chi la governa si ponga obiettivi ambiziosi. Noi siamo ambiziosi e spesso questa ambizione ci espone", ha detto alludendo alla valanga di critiche che spesso lo travolgono per l'attuale gestione della città. Incendi, lavori in corso (e infniti) in previsione del Giubileo, la proposta del biglietto dell'autobus a due euro, il nodo rifiuti e la certezza della ricandidatura: questi gli argomenti caldi, anzi bollenti, che il sindaco ha commentato punto per punto.

I romani, che con costanza presentano il conto elencando gli innumerevoli problemi e chiedendo risposte e azioni concrete in risposta, saranno orgogliosi di esprimere nuovamente la preferenza per Roberto Gualtieri?"Il mio obiettivo è questo, e auspico che ci sia un forte sostegno per proseguire questo progetto di trasformazione della città che come minimo deve avere un orizzonte di dieci anni. Il mio obiettivo è che ci sia una condivisione e un apprezzamento della scelta di fondo, che è quella di non limitarsi, a rattoppare le buche e fare interventi di facciata, ma mettere mano profondamente alla città. Prendendoci anche la responsabilità di soffrire di più all’inizio, come sta succedendo. Roma si deve misurare con grandi sfide, alzare il livello della qualità urbana. Diventare una città sostenibile, digitale e inclusiva a livelli di assoluta eccellenza, con servizi diffusi nelle periferie che non dovranno più essere più quartieri di serie B", ha affermato il sindaco.

Una città, ha continuato il primo cittadino della Capitale, "che fa una decisa svolta green, che traina il Paese, crea lavoro, attira talenti e cresce. Noi siamo ambiziosi, spesso questa ambizione ci espone. Ma Roma merita che chi la governa si ponga obiettivi ambiziosi. I cittadini giudicheranno quello che abbiamo fatto, se saremo riusciti ad avere finalmente tutti gli impianti per i rifiuti, essere una città pulita, verde, con spazi sociali pubblici. Roma non si deve lamentare e basta, ma superare il degrado e la rassegnazione. Non basta avere il Colosseo e la Cappella Sistina, se poi si ignora il fatto che in larga parte della città la qualità urbana e degli spazi pubblici è molto bassa . E noi possiamo voltare pagina e realizzare questa grande trasformazione. Lo stiamo facendo", ha concluso.