Alessandro Gassmann a valanga: "Roma sfondata in ogni suo luogo". Il post

Si moltiplicano gli appelli dei vip romani che, guardando la città in cui sono nati e cresciuti, "firmano" commenti senza filtri sull'attuale gestione della Capitale. Dopo le dichiarazioni di Carlo Verdone (che poco tempo fa ha concesso un'intervista al Fatto Quotidiano e ha perfino ipotizzato di cambiare residenza) e le parole nostalgiche di Giulio Scarpati (che parlando con Il Tempo ha esternato il dispiacere che prova nel vedere il centro storico maltrattato e senza un tessuto sociale riconoscibile), è arrivato il turno di Alessandro Gassmann. L'attore, che già in passato si era schierato contro Roberto Gualtieri e il suo operato, è tornato a usare parole forti e cariche di sconforto.

"Oggi, come faccio da qualche giorno, ho attraversato Roma mia bella, dal centro all’estrema periferia", ha raccontato Alessandro Gassmann su X. Una città, che secondo il noto volto del mondo del cinema, è oggi "dilaniata, sporca, allagata, con semafori che non funzionano, sciopero dei mezzi, sfondata in ogni suo luogo". Il degrado e la noncuranza sono le malattie che ormai da tempo colpiscono la Capitale. "Penso che i romani più grandi come me, abbiano più difficoltà ad abituarsi a questa devastazione, perché abbiamo fatto in tempo a vederla bella e sorridente. Spero che i più giovani non si rassegnino a tutto questo", ha concluso.