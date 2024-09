Meteo, nubifragi a Roma: i quartieri colpiti. Alberi caduti e richieste di intervento

03 settembre 2024 a

Dopo il grande caldo il nubifragio. Bomba d'acqua a Roma martedì 3 settembre a partire dalle 12.30 circa, colpiti soprattutto i quartieri della parte nord e ovest della città. Le piogge violente si sono estese poi a partire dalle 16 anche nelle altre zone con tuoni, lampi e forti venti.

Meteo, bufera e bomba d'acqua a Roma Nord: che succede

Diverse segnalazioni per rami caduti e alberi pericolanti sono arrivate alla centrale operativa Lupa della polizia locale di Roma. Il quadrante più colpito è stato il nord-ovest. Nel quartiere Prati, diverse richieste di intervento in via Angelo Emo, piazza Prati degli Strozzi, via Giulio Cesare e via Anastasio II. Alberi sono caduti in via di Santa Maria di Galeria, all’altezza di via Boccea e in via di Valle Aurelia, all’altezza della metropolitana. Sul posto pattuglie della polizia locale e personale del Servizio Giardini.