Meteo Roma, cambia tutto: quando arrivano piogge e temporali violenti

I temporali portano via il caldo. Le ultime previsioni meteo per Roma e il Lazio riportano una pertirbazione destinata investire la capitale prima del previsto. Per lunedì 2 settembre è stata emessa l'allerta gialla, a partire dal pomeriggio per le successive 24 ore sul Lazio con "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali e meridionali della Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli". Temporali isolati sulla Capitale. Mercoledì 4 la situazione migliora a Roma, mentre giovedì 5 settembre avremo una forte perturbazione che investirà il centro (ma anche il resto d'Italia). Nella Capitale sono previsti temporali, anche violenti, e temperature in picchiata con massime fino a 28 gradi.

La pioggia si porta via l'estate. Giuliacci: "Vera svolta", il giorno clou

I giorni successivi saranno caratterizzati da instabilità, con possibili piovaschi di breve durata. Nel fine settimana possibili altre precipitazioni anche intense, soprattutto domenica 8 settembre.