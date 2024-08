Giubileo, bandi d'oro e affidamenti diretti: così l'evento è servito

Martina Zanchi e Susanna Novelli 25 agosto 2024 a

Non solo cantieri per un appuntamento così importante come il Giubileo. Del resto cade ogni 25 anni e occorre muoversi d’anticipo.

Ecco allora che da giugno la società Giubileo 2025 Spa, creata ad hoc per l’organizzazione dell’Anno Santo, ha dato una vistosa accelerata ai bandi per la gestione degli eventi più significativi e attesi. Due in particolare: gli incontri del Santo Padre a Tor Vergata e Centocelle. Ufficialmente non sono stati ancora messi in calendario ma la società che dovrà occuparsi dei due più grandi eventi fuori dal Vaticano è stata già incaricata dell’organizzazione. La lettera di invito del 30 aprile scorso spiega che «Giubileo 2025, ha l’esigenza di acquistare il Servizio di organizzazione dei Grandi Eventi del Giubileo di seguito descritti, che si terranno presso i siti del “Parco Archeologico Centocelle” e di “Tor Vergata”» con base d’asta fissata a 946 mila 407 euro.

Strettissimi i termini per partecipare. Il giorno entro il quale inviare la propria offerta è infatti il 3 maggio. Nel bel mezzo del ponte, insomma. Pochi i requisiti richiesti. Un affidamento rapido che fa segnare la data di conclusione appalto al 30 maggio. A «vincere» è Ninetynine Srl con lo stesso importo richiesto: 946 mila 407 euro. L’esito del resto era scontato. Il 24 febbraio, infatti, sempre la Giubileo 2025 Spa ha affidato direttamente alla stessa Ninetynine Srl il «servizio di supervisione delle attività propedeutiche all’organizzazione dei grandi eventi» con riferimento «ai siti del Parco di Centocelle e di Tor Vergata». L’importo è di 138 mila euro. Una cifra che ha consentito di non procedere alla consultazione di più operatori economici, obbligatoria per legge a partire da 140 mila euro. Se per gli eventi di Tor Vergata e Centocelle l’organizzazione è già partita (nonostante i cantieri siano a caro amico), per il resto si è in attesa dell’esito delle commissioni per l’aggiudicazione di altri servizi.

Il 10 luglio è stata formata quella per l’affidamento della promozione e coordinamento eventi per 736 mila euro. Nel capitolato d’appalto si è più precisi sulla "mission" da portare a termine: «Nel periodo precedente all’avvio del Giubileo, gli eventi avranno una natura informativa, al fine di coinvolgere e ingaggiare i cittadini minimizzando l’impatto degli eventuali disagi creati dall’apertura di cantieri, rafforzare il messaggio "Roma si trasforma"». Tanti e pesanti i requisiti richiesti: un «senior project manager» con almeno 12 anni di esperienza; un responsabile di segreteria amministrativa, almeno 10 anni d’esperienza; un direttore creativo (15 anni); un «graphic designer» (5 anni); IT manager (8 anni); direttore di produzione (15 anni); «set designer» (8 anni); esperto in protocollo e cerimoniale (8 anni). Così come l’altro bando «per l’affidamento, per conto di Roma Capitale, dei servizi di ufficio stampa per le attività connesse alle celebrazioni del Giubileo 2025». Anche in questo caso i requisiti vanno da almeno 10 anni di esperienza per il capo ufficio stampa ai cinque per il copywriter. Richiesto inoltre un addetto stampa sul posto tre giorni alla settimana, tutti gli altri potranno fare «assistenza da remoto» tra le ore 9 e le 18. Tutto per 380 mila euro per 18 mesi, a cominciare dal 1 settembre.