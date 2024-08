Roma, maxi incendio a Torre Spaccata: feriti i soccorritori

Massimiliano Gobbi 21 agosto 2024 a

Un vasto incendio boschivo e di sterpaglie a Torre Spaccata, tra via Rugantino, via Bruno Pelizzi e via Giuseppe Saredo con quattro persone rimaste gravemente ferite. Tra queste, un vigile del fuoco e tre volontari della protezione civile, che sono stati intrappolati dalle fiamme mentre cercavano di spegnere il fuoco. Le fiamme hanno rapidamente circondato il gruppo, chiudendo loro la via di fuga. Nell'incendio è stato distrutto anche un "Graelion" della protezione civile appartenente all'associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti. I tre volontari feriti sono stati trasportati con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, riportando ustioni su braccia e, a quanto sembra, anche sul viso. La situazione è critica, e i soccorsi lavorano intensamente per contenere le fiamme e garantire la sicurezza nell'area.

"Gravemente feriti tre uomini e una donna - riferisce Riccardo Ciofi dai vigili del fuoco, intervenuto sul posto - Tutti sono ustionati su più parti del corpo con ferite gravi. Si tratta di 3 volontari e un vigile del fuoco proveniente dal distaccamento di Frascati. Incastrati dalla fiamme, tutti e quattro i soccorritori non sono riusciti a trovare una via di fuga a causa del forte vento. I colleghi che si trovava nelle vicinanze hanno immediatamente lanciato l'allarme alle rispettive sale operative chiamando i sanitari del 118 che gli hanno dato assistenza per le prime cure".

Il rogo ha interessato sterpaglie, arbusti e alberi, causando gravi preoccupazioni tra i residenti locali. Presenti numerose di Vigili del Fuoco con unità provenienti da Nomentano, Frascati, Tuscolano 1 e 2, La Rustica, diverse autobotti e il funzionario di guardia. Operazioni di spegnimento coordinate dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei vigili del Fuoco in collaborazione con il PCA (Posto di Comando Avanzato) di Roma Capitale. Sul posto anche diverse organizzazioni di volontariato, tra cui l'Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti e l'AVS Cosmos, che hanno collaborato nelle operazioni di spegnimento.

L'incendio ha generato forti preoccupazioni tra i residenti della zona. Molti hanno segnalato l'altezza delle fiamme e la densa coltre di fumo che ha avvolto il quartiere, rendendo l'aria irrespirabile. La situazione è aggravata dalla presenza di sterpaglie alte e da un'area verde abbandonata da anni, il che ha reso il rogo particolarmente violento. Un residente ha lamentato la frequenza di tali incendi, che si ripetono ogni anno a causa della scarsa manutenzione della zona.

Come se non bastasse, sono scoppiati altri due roghi importanti, uno nei pressi Pratica di Mare all'altezza di Castel Romano e una in via Nettunense a Castel Gandolfo. "Quello di via Pratica di Mare è totalmente fuori controllo - riferiscono dalle protezione civile Airone e Gamma 13 - Una situazione molto perciolosa, tant'è che dalle sale operative hanno chiesto ulteriori rinforzi per la bonifica dell'area. In via Nettunense, invece, oltre alle sterpaglie, a fuoco anche due baracche.