Roma, il Tevere è più pulito della Senna. I giochi nella Capitale un'occasione persa

Partiamo, come sempre, dai fatti. Il Tevere, con buona pace di denigratorie menagrami vari, è più pulito della Senna. Questo è ciò che è incontrovertibilmente emerso dai risultati di alcune analisi effettuate ieri su un campione di acqua prelevata dal fiume capitolino, nel tratto che scorre tra Ponte Regina Margherita e Ponte Pietro Nenni. Le analisi, affidate alla società di consulenza ambientale A.R. Ambiente su commissione di Artemisia Lab, hanno infatti rilevato una conta di escherichia coli – il batterio ritrovato in abbondanti quantità nelle acque della Senna durante queste Olimpiadi, che sta comprensibilmente terrorizzando decine di incolpevoli atleti – piuttosto bassa: 2.000 UFC per 100ml, di poco oltre la soglia consentita per la balneazione stabilita dal Ministero della Salute, cioè 1.000 UFC per 100ml. Una presenza sorprendentemente modesta, specie se si considera che, come spiegato dai biologi, un fiume molto inquinato può arrivare a contare valori che vanno da 60.000 fino a 100.000 UFC per 100ml, dunque molto più alti di quelli rilevati nel Tevere. Basti pensare che nella Senna, come ha scritto Le Monde il 4 luglio, il maggiore quotidiano francese, in quei giorni si registravano valori di escherichia coli di 10.000 Ufc per 100ml, quindi dieci volte sopra il limite di balneabilità.

Nonostante il risultato delle analisi effettuate ieri non possa avere, per evidenti ragioni, lo stesso peso di una vera e propria ricerca scientifica (la quale richiederebbe più prelievi in diversi punti del fiume, spalmati in diversi momenti temporali), esso comunque ci dice già qualcosa di molto importante, ovverosia che il Tevere, anche se alla vista non è certo più quel «fiume biondo» di pasoliniana memoria, è assai più pulito di molti altri corsi d’acqua urbani, compresa la tanto osannata Senna, scelta da Parigi come luogo per alcune gare di nuoto nonostante il miliardo e mezzo di euro speso per sanare il fiume proprio in vista delle Olimpiadi. E a preoccupare gli organizzatori non c’era solo l’escherichia coli, ma i Pfas, molecole cancerogene legate all’uso dei pesticidi. L’organizzazione ambientalista Pan Europe che ha campionato le acque della Senna, aveva rilevato concentrazioni elevatissime che facevano del fiume di Parigi - in quanto a Pfas - il secondo più inquinato d’Europa dopo l’Elba. Questi sono i fatti. Ora passiamo a ciò che questi stessi fatti lasciano intravedere, a ciò che essi mostrano in filigrana a coloro i quali hanno gli occhi e l’onestà intellettuale per farlo. E cioè che le Olimpiadi, a Roma, si sarebbero potute fare, eccome. L’inaspettata pulizia delle acque del Tevere scoperta ieri diventa così il simbolo di ciò che sarebbe potuto essere e che non è stato, dell’assenza di coraggio, di visione e di fiducia nei propri mezzi di una certa politica, che per terrore di sbagliare sceglie semplicemente di non fare. Roma, o meglio, l’amministrazione Cinquestelle che c’era in quel momento, queste Olimpiadi non l’ha volute, scaricando su un intero popolo le nefaste conseguenze di minuscoli ed irrilevanti interessi di bottega. Le ha rifiutate, si è tirata indietro, non ci ha nemmeno voluto provare, per giunta appuntandosi al petto questa voglia di non volere come fosse una medaglia d’oro.

Una scelta col senno di poi (ma anche col senno di allora) più che rivedibile, visto anche l’andamento al limite del disastroso che stanno avendo queste Olimpiadi francesi (qualcuno le ha riassunte con un tranciante «ultimo fango a Parigi», parafrasando un film di un grande regista italiano). Come se Roma – e dunque, per rimando, l’Italia tutta – fosse meno di Parigi, meno in tutto: meno bella, meno capace, meno accogliente, meno onesta, meno degna. Come se gli Champs-Élysées fossero meglio dei Fori Imperiali, l’Arc de Triomphe meglio dell’Arco di Tito, Montmartre meglio del Palatino, Notre Dame meglio di San Pietro e la Tour Eiffel meglio del Colosseo. E i parigini meglio dei romani. E la Senna più pulita del Tevere. Ma i politici francesi e i cittadini che li eleggono a queste cose nemmeno ci pensano, e anche giustamente; a differenza di tanta politica nostrana e, bisogna pur dirlo, di molti italiani, campioni assoluti di una disciplina in cui, a dire il vero, competiamo da soli: quella dell’autorazzismo, nella quale primeggiamo indisturbati da sempre (anche perché letteralmente non abbiamo avversari). Le Olimpiadi qui non si possono fare perché la corruzione, le mazzette, i treni in ritardo, le buche per le strade, lo spritz a 15 euro per i turisti e via andare con simili infondati luoghi comuni, pregiudizi e beceri cliché che da decenni, chissà perché, ci autoinfliggiamo. Anzi, un perché forse c’è: questo disprezzare se stessi è uno dei risultati dell’egemonia culturale di sinistra che domina questa Nazione dal dopoguerra, la quale ha provveduto a diffondere nella società in maniera sistematica un senso di inferiorità e una sfiducia nei propri mezzi unica al mondo, spesso per brutale calcolo politico. Con l’aggravante che molti esponenti di tale, presunta intellighenzia sono stati e sono tutt’ora dei francesi "wannabe", consci che però non lo saranno mai davvero, poiché gli manca la necessaria sfrontatezza, la necessaria arroganza e il necessario patriottismo che i cugini d’Oltralpe hanno invece in grande quantità. Tutte cose, queste, che ovviamente in Francia non esistono nemmeno e che hanno permesso a Parigi, tra le altre mille cose, di prendersi le Olimpiadi. E se qualcosa va storto, poco male: dopotutto la Francia è la Francia e l’Italia non è l'Italia, perché non vuole esserlo. Sic transit gloria mundi.