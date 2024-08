Incendio a Monte Mario: le impressionanti immagini riprese dai droni

01 agosto 2024 a

Roma ancora una volta è costretta a fare i conti con un vasto incendio che ha causato danni, disagi e tanta paura tra i cittadini. Le fiamme hanno interessato la zona nord della Capitale, tra i quartieri Prati e Monte Mario, in linea d'aria a poca distanza dalla città giudiziaria di Piazzale Clodio e dalla sede della Rai di via Teulada. Altissima la colonna di fumo nero levatasi ieri dalla zona e visibile da gran parte della città.

Incendio Monte Mario, le immagini dei droni della Protezione Civile. Clicca qui o sul link qui sotto.

Sono proseguite durante tutta la notte le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area. Intanto, il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha disposto l’apertura di un’inchiesta, per il momento contro ignoti, sul maxi rogo che ieri ha interessato e distrutto gran parte della collina di Monte Mario. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, le prime fiamme sarebbero partite da alcune baracche nei pressi di via Romeo Romei. Gli investigatori non escludono la mano di un piromane o di più persone che potrebbero aver appiccato gli inneschi in più parti del parco in simultanea. Il fascicolo è stato affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo.