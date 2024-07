Run Rome The Marathon da record: numero chiuso a 30mila iscritti

18 luglio 2024 a

L’evento sportivo agonistico più partecipato di sempre nella storia d’Italia, la gara dei record, questa è Run Rome The Marathon, decine di migliaia di partecipanti italiani e stranieri provenienti da 130 nazioni del mondo, un successo già grande e che sta letteralmente esplodendo.

Mancano otto mesi all’attesissima domenica 16 marzo 2025, per Roma sarà l’anno del Giubileo e quella che si svolgerà sarà la 30^ edizione della maratona a Roma. Un’edizione unica, imperdibile, un compleanno speciale per Roma e per Run Rome The Marathon che per l’occasione sta progettando tante nuove iniziative che faranno ancor più grande questa maratona della Capitale d’Italia che non conosce limiti e confini.

30MILA MARATONETI - A marzo 2024 è stato un successo, migliaia i commenti e i feedback positivi arrivati dopo la gara a Infront Italia, Corriere dello Sport – Stadio e Italia Marathon Club Asd, organizzatori dell’evento. Tantissimo entusiasmo che ha portato ad oggi ad avere più del doppio degli iscritti rispetto al luglio di un anno fa, un risultato straordinario, con numeri che stanno vertiginosamente salendo.

Per una Run Rome The Marathon 2025 di grande spettacolo e livello internazionale con una perfetta organizzazione si è scelto di inserire un numero chiuso di 30mila maratoneti, un tetto massimo come accade per tutte le più grandi maratone del mondo e che per la prima volta viene adottato in Italia per garantire sicurezza, qualità ed eccellenza. 30mila runner, nell'anno del trentennale della Maratona, sarà un evento epocale.

FUN RUN IL SABATO - Con questa esplosione di numeri e notando che i numeri dei partecipanti stanno salendo sempre più anche per la Stracittadina Fun Run 5k, questa verrà anticipata a sabato mattina 15 marzo 2025, raddoppiano quindi le giornate da dedicare allo sport così che tutti possano partecipare e divertirsi recitando da protagonisti assoluti.

Il commento del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri: “La Maratona di Roma sta crescendo sempre di più e sta diventando uno degli appuntamenti agonistici riconosciuti e attesi a livello internazionale. La qualità dell’organizzazione e il numero record atteso di iscritti confermano le aspettative che ci eravamo dati come amministrazione e la scelta di istituire un numero chiuso è un’ulteriore garanzia di qualità della manifestazione e dei servizi ai partecipanti. L’irripetibile e unico scenario del percorso che si snoda all’interno del sito Unesco più bello al mondo, sarà anche il più confortevole possibile per i maratoneti che parteciperanno. Una vera e propria festa dello sport, della partecipazione e della bellezza della nostra città”.

L’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato: “Roma si conferma la capitale delle corse su strada e punta a contendere i primati delle grandi maratone internazionali. La risposta del pubblico, italiano e straniero, è straordinaria: contiamo di fare il record della manifestazione, con 30 mila iscritti alla corsa competitiva di domenica, per la prima volta a numero chiuso per una perfetta gestione organizzativa, e 20 mila a correre in quella amatoriale la stracittadina del sabato. Sarà un evento spettacolare: solo Roma può garantire ai runners di tutto il mondo di correre come in un museo a cielo aperto”.

Alla vigilia dei Giochi Olimpici arriva anche il commento del Presidente Fidal Stefano Mei: “Non è un caso se la prossima edizione della Run Rome The Marathon sarà la più partecipata di sempre - sottolinea il presidente della FIDAL Stefano Mei -. C’è sempre più voglia di atletica e di running, anche grazie al periodo d’oro che sta attraversando la nostra Nazionale e alla crescita del nostro movimento. Ci sono sempre più appassionati di ogni età che scendono in strada per sfidare gli altri ma soprattutto se stessi. Correre in uno scenario come quello di Roma, e della sua storia millenaria, in un evento che può vantare standard qualitativi all’avanguardia e in linea con le migliori maratona d’Europa, è qualcosa di unico e indimenticabile. Un’occasione che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero cogliere”.

Per gli organizzatori a parlare è Alessandro Giacomini Managing Director di Infront Italy: “L’inserimento del numero chiuso a 30 mila iscritti – ha commentato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy – è un chiaro segnale di come la nostra organizzazione (Infront, Corriere dello Sport Stadio, Italian Marathon Club e Atielle) abbia lavorato con determinazione, impegno e dedizione per far crescere una manifestazione che nel 2019 contava 10.000 partecipanti e che oggi porta a Roma Capitale una maratona a numero chiuso, prima in Italia, a livello delle 6 Marathon Majors. Abbiamo dato a questo evento non solo grande qualità sportiva, ma abbiamo anche costruito un insieme di eventi collaterali che portano grande valore all’intera manifestazione, coinvolgendo l’intera cittadinanza, aprendo a nuove audience e impegnandoci per rendere la maratona di Roma un evento totalmente sostenibile entro il 2026”.

Sempre per gli organizzatori il commento di Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio: “Siamo di parola. Ci piacciono le sfide e lavoriamo con dedizione, impegno e duro allenamento per vincerle. Avevamo promesso a noi stessi e a tutti i runner del mondo che come organizzatori avremmo onorato la Città Eterna sempre e che saremmo riusciti a creare una grande maratona internazionale all’altezza di Roma, della maestosa Roma. Così abbiamo fatto e così faremo sempre. Roma esplode e noi siamo pieni di orgoglio nel vedere come volano le iscrizioni e le tante attività e sorprese sul percorso, sull’Expo e…che non vediamo l’ora di condividere e svelare. Roma corre più forte di tutte le maratone Italiane e il numero chiuso la proietta tra le gare più ambite e spettacolari del mondo”

IL PERCORSO - Si correrà come sempre nella magnificenza, dal Colosseo ai Fori Imperiali, dal Circo Massimo a Castel Sant’Angelo, i tanti chilometri sui Lungotevere, piazza San Pietro e il Vaticano, il Foro Italico, piazza del Popolo, via del Corso, piazza Navona e tanto altro, decine di monumenti come nessun’altra città del mondo può avere.

Sarà una storica giornata con Roma che sarà capitale mondiale del running e che saprà accogliere partecipanti da tutto il mondo. Roma è pronta ad abbracciarli, insieme alle loro famiglie, per fargli vivere la città da turisti e da sportivi per diversi giorni regalando forti ed indelebili emozioni.

Run Rome The Marathon per la sua 30esima edizione sarà ancora più bella, con i progetti solidali e di sostenibilità ambientale, con un percorso spettacolare e ancora più veloce, con la Rome Running Week, gli allenamenti collettivi a partire dall’autunno ‘Get Ready’, l’amicizia e la collaborazione con Athletica Vaticana e i pacer ufficiali che aiuteranno tutti in gara.