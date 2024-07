Roma, la metro Spagna è chiusa: quando riaprirà. Lavori pure a Ottaviano

Martina Zanchi 15 luglio 2024 a

a

a

Chiusa da oggi e fino al 3 ottobre la fermata della metro A Spagna. Da lunedì prossimo al 9 settembre, invece, toccherà a Ottaviano. Solo ieri l’avviso è comparso sul sito del Comune di Roma. In entrambe le stazioni comunque verranno eseguiti lavori di riqualificazione per migliorare aspetto e funzionalità delle fermate e che, progressivamente, interesseranno tutta la linea. Una lunga chiusura in piena estate per due fermate particolarmente frequentate dai turisti, ma anche dai lavoratori per cui la stagione calda non significa vacanze. Lo stesso intervento riguarderà quest’estate metro Cipro, che però non dovrebbe chiudere, mentre per San Giovanni si attenderà il 2026.

"Cicalone spione", metro tappezzata di adesivi: chi tifa per i ladri

Intanto però tra continui scioperi dei mezzi pubblici - solo a luglio saranno tre, dopo quello previsto questo giovedì - la metro A che chiude alle 21 quasi tutta la settimana e i frequenti stop per guasti di vario genere, l’estate si preannuncia decisamente difficile dal punto di vista della mobilità. Tre giorni fa l’agenzia capitolina Acos, che monitora le prestazioni dei servizi pubblici erogati da Roma Capitale, ha segnalato ufficialmente un qualcosa di cui i pendolari si sono accorti da tempo. Ovvero che sulla metro B non solo le attese superano spesso i dieci minuti e che, a causa di una pianificazione non proprio «svizzera», ci sono corse che passano a distanza di due minuti l’una dall’altra, seguite da «vuoti» di 8-9, ma anche che tra il tempo di attesa reale in banchina e quello segnato sui display c’è una discrepanza che raggiunge picchi di cinque minuti. Una confusione difficile da giustificare, soprattutto ai turisti stranieri, e che si spera il Campidoglio trovi il modo di riordinare in tempo per il Giubileo.

I taxi portano a casa tariffe più elevate. Ma è caos a Termini: lunghe file e malori

D’altronde il sindaco, Roberto Gualtieri, ha chiesto più volte ai romani di avere pazienza di fronte alle decine di cantieri simultanei che hanno reso il centro un unico, grande, ingorgo. Nel 2025 trasporti e viabilità saranno inevitabilmente osservati speciali. I disagi non riguardano solo la metropolitana. Il cantiere di riqualificazione del deposito Atac di Porta Maggiore ha portato, infatti, alla sospensione di diverse linee tram. Peraltro è andata meglio rispetto alle previsioni, visto che inizialmente era previsto lo stop contemporaneo dell’intera rete tranviaria per tutta l’estate, ma bisognerà comunque aspettare dicembre per avere i convogli tutti in circolazione. Ad oggi e fino al 4 agosto restano ferme le linee 2 e 8, sostituite del tutto dalle navette, e in parte anche la 3 e la 19. Dal 5 agosto lo stop totale riguarderà i tram 5 e 8, mentre riprende a circolare il 2.