Casetta Mattei, fisioterapista uccisa a colpi di pistola: l'ex fidanzato si costituisce

Uccisa a colpi di pistola, in strada e in pieno giorno. La vittima è una donna, una fisioterapista di 40 anni. I fatti poco prima delle 14, in via degli Orseolo 36, in zona Casetta Mattei. Siamo nella periferia sudorientale di Roma, sulla Portuense. Dopo vari tentativi di rianimazione da parte del 118 la donna è deceduta. Sul posto i carabinieri. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un’auto di piccola cilindrata e dall'ex fidanzato della vittima, che si è poi costituito in una caserma dei Carabinieri.