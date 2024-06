Orrore a Grottarossa, fugge ferita in strada: il marito trovato senza vita

26 giugno 2024 a

Scene da film horror nel quartiere di Grottarossa, periferia Nord di Roma. Una donna è stata trovata in strada sanguinante, mentre un uomo, probabilmente il suo compagno, è stato trovato morto, in casa, impiccato. L’inquietante vicenda è avvenuta poco prima della 14 di oggi in via Castel Cellesi, dove alcuni residenti hanno soccorso la 50enne cittadina dello Sri Lanka, che aveva in vari punti del corpo, ferite compatibili con l’uso di un’arma da taglio all’addome, alla mano e allo zigomo Mentre gli operatori del 118 soccorrevano la ferita portandola in ospedale, i carabinieri della stazione Tomba di Nerone, hanno fatto accesso alla sua abitazione rinvenendo il corpo esanime di un uomo morto per impiccagione. Pare si tratti del compagno 57enne della donna. Secondo una prima ricostruzione, l’ipotesi sarebbe quella del tentato omicidio e del successivo suicidio. Le indagini sono in corso. La coppia secondo quanto si apprende avrebbe due figli.

La donna è ricoverata in condizioni definite non gravi al Gemelli. I pm di Roma indagano per tentato omicidio. I pm del pool antiviolenza, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, disporranno nelle prossime ore l’autopsia sul corpo dell’uomo.