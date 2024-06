Vigne Nuove, fiamme alte vicino a un asilo: evacuati più di 50 bimbi

Massimiliano Gobbi 20 giugno 2024 a

Alte fiamme a ridosso di un asilo, evacuati più di 50 bambini. Succede a Roma nord, nel quartiere Vigne Nuove, in via Giulio Pasquali, tra via Sergio Tofano e via Giovanni Gronchi, dove a ridosso dell'asilo nido "La Casa degli Hobbit" è scoppiato un incendio di sterpaglie di importanti dimensioni in un'area verde adiacente ad un distributore di benzina dell'Eni. Lanciato l'allarme sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova ha inviato una squadra proveniente dal distaccamento locale, con loro in ausilio anche diversi nuclei di volontari di protezione civile con pick-up e botti, oltre ai carabinieri della stazione Nuovo Salario e Fidene e gli agenti di polizia di Stato.

Primi a intervenire, però, i sanitari del 118 con un ambulanza anche se per fortuna, nessuna persona era rimasta coinvolta dal rogo. Una situazione di allarme rientrata grazie al pronto intervento delle maestre e dei soccorritori che in fretta e furia hanno lanciato l'allarme e portato i piccoli a bordo del marciapiede per affidarli ai genitori. Un rogo che al momento non è stato ancora domato. Una zona dove con troppa frequenza si registrano incendi di vegetazione. Ultimo in ordine di tempo, quello dello scorso anno. A bruciare anche alcuni rifiuti.