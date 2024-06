Stadio della Roma, il Comune tira dritto. Partono gli sgomberi a Pietralata

Martina Zanchi 16 giugno 2024 a

La soluzione del Campidoglio al rebus Pietralata, dove l’As Roma vuole realizzare il nuovo stadio dei giallorossi, passa ora da un approccio decisionistico: i cittadini che vivono nelle aree espropriate dal Comune vent’anni fa, quando il progetto dello «Sdo» era ancora in piedi, e che oggi sono incluse nel piano dello stadio, dovranno andarsene. «Stiamo facendo dei provvedimenti di sgombero forzoso ha annunciato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia - perché il patto fatto vent’anni fa con i proprietari, per la restituzione su richiesta, oggi non è onorato». I residenti, insomma, non vogliono saperne di fare i bagagli e anzi, qualche giorno fa uno di loro ha ottenuto dal tribunale civile un’ordinanza che vieta a Roma Capitale di accedere al terreno per consentire al club di eseguire le indagini geognostiche e gli scavi necessari per redigere il progetto definitivo dell’impianto.

Ma la decisione del giudice, lungi dallo scoraggiare il Campidoglio, sembra avere impresso un’accelerata alle procedure. «Il tribunale - afferma infatti Veloccia - ci ha detto: non potete andare lì e riprenderle, dovete fare i provvedimenti necessari. E sono stati fatti nelle forme della diffida e dell’invito alla riconsegna volontaria. Se questa, come si è acclarato, non avverrà, Roma Capitale dovrà farlo attraverso uno sgombero forzoso». D’altra parte c’è in ballo un investimento di oltre mezzo miliardo a carico dell’As Roma e, in cambio, il Comune dovrebbe «solo» dare in concessione al club i terreni per 90 anni. A maggio dello scorso anno, inoltre, l’Assemblea capitolina ha dichiarato il pubblico interesse dell’opera. «Quelle sono aree di Roma Capitale, chi le occupa le deve riconsegnare», ha concluso Veloccia.

Un approccio, questo, che il Campidoglio potrebbe adottare per risolvere efficacemente anche altri tipi di emergenze, ad esempio quello delle grandi occupazioni abusive. A Pietralata comunque gli sgomberi sulle tre aree abitate non saranno un’operazione veloce: il Campidoglio si aspetta la «resistenza» degli interessati e per superarla non basteranno pochi giorni. Intanto le indagini sul sottosuolo vanno avanti nelle aree non colpite dall’ordinanza e non sembra preoccupare la possibilità che, dal terreno, emergano reperti archeologici. «Non stiamo parlando di piazza Pia - ha detto l’assessore all’Urbanistica - È evidente però che quella è un’area che ha "emergenze archeologiche", così si definiscono, e quindi bisognerà stare attenti». Tuttavia «se siamo riusciti a fare la fermata Amba Aradam di metro C, se stiamo scavando a piazza Venezia, io credo che questo tema possa essere gestito anche a Pietralata». Nel frattempo questa mattina i comitati contrari alla costruzione dello stadio si sono riuniti ancora una volta, in via dei Monti Tiburtini, per un nuovo presidio di protesta.