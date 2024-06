Europee, studenti fuorisede "ingrati": hanno votano in massa a sinistra...

10 giugno 2024 a

a

a

Hanno votato per la prima volta lontano da casa grazie alla norma introdotta dal governo di Giorgia Meloni, ma hanno scelto in massa l'Alleanza Verdi-sinistra. Verrebbe da dire ingrati... I numeri: 24 mila studenti fuorisede per queste elezioni europee hanno ottenuto il permesso di votare senza dover rientrare nel proprio comune di residenza. Si tratta di una percentuale minima: circa il 4 per cento dei circa 591 mila giovani che studiano lontano da casa. Di questi - che hanno fatto richiesta circa un mese fa per ottenere il permesso - poco più dell’80 per cento ha votato effettivamente. Parliamo di 19 mila studenti.

Meloni "pigliatutto": la più votata in assoluto alle Europee, i numeri da capogiro

Ebbene la lista più votata dai fuorisede è stata Alleanza Verdi-Sinistra, con il 40,35 per cento. L’indicazione viene dallo scrutinio delle 91 sezioni allestite per questo voto, terminato alle 7.40, sul sito Eligendo. Ad Alleanza Verdi e sinistra sono andati 7.037 preferenze dei 17.442 votanti, dato definitivo. Secondo partito il Pd, con 4.442 voti (25,47%), poi Azione (1.781 voti, 10,21%), M5s (1.368 voti, 7,84%) e Stati Uniti d’Europa (1.332 voti, 7,64%). Nella maggioranza, nessun partito supera la soglia del 4% nel voto dei fuorisede. FdI ha avuto 588 voti, pari al 3,37%, FI 406 voti (2,33%) e la Lega 93 voti (0,53%), superata anche da Pace Terra Dignità con 302 preferenze, pari all’1,73%. Sotto l’1% gli altri partiti.