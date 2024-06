Nettuno, due anziani trovati senza vita in casa: "Colpi di pistola"

07 giugno 2024 a

I corpi senza vita di un uomo di 88 anni e di una donna, anziani conviventi, sono stati trovati in una abitazione in via Tronto a Nettuno. Il macabro ritrovamento è stato fatto alle 10:30 circa dal figlio della coppia. I carabinieri immediatamente giunti sul posto, ipotizzano si tratti di un omicidio-suicidio compiuto a colpi di pistola. Non risultano al momento segnalati episodi precedenti da codice rosso. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio. Intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici.