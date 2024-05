Villaggio Prenestino, conflitto a fuoco tra auto in pieno giorno: ferita una donna

23 maggio 2024 a

a

a

Scene da far west al Villaggio Prenestino, estrema periferia est di Roma, dove una donna è stata ferita nel corso di una sparatoria in via della Riserva Nuova. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì 23 maggio. Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un vero e proprio conflitto a fuoco tra gli occupanti di due auto. La donna si trovava al volante di una Smart e sarebbe stata colpita da uno o più proiettili vaganti nel fuoco incrociato tra le due auto. Sul posto cinque pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale e gli agenti della Polizia impegnati nella caccia ai responsabili, che si sono dileguati dopo l’accaduto a bordo di una Golf di colore scuro.