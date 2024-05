Roma, proteste a Malagrotta: i cittadini manifestano contro il Biodigestore

Massimiliano Gobbi 08 maggio 2024 a

Contestazione ai danni del Sindaco Gualtieri a Casal Selce. Ad accogliere il primo cittadino cartelli di disapprovazione i residenti della zona, che si oppongono al progetto per la creazione di un biodigestore. La struttura sorgerebbe, secondo gli studi, a pochi passi dall’area in cui sorge la discarica di Malagrotta, cui il Comune capitolino ha pubblicato la chiusura della gara d’appalto per i lavori che porteranno alla dismissione del sito. Un’altra montagna di rifiuti nella zona della Pisana non la vogliono. E’ questo il messaggio chiaro dai residenti al sindaco Gualtieri, in visita nella zona per presentare il progetto attorno al biodigestore che sorgerà a Casal Selce. La struttura sarà imponente, riuscendo a raccogliere quasi 120 mila tonnellate di rifiuti ogni anno. Una situazione che impaurisce la cittadinanza, soprattutto dopo la nefasta esperienza con la discarica di Malagrotta e le conseguenze ambientali di quella scelta in fatto di gestione dei rifiuti.

Sono stati almeno una cinquantina i residenti di Casal Selce che hanno atteso il sindaco di Roma per contestarlo. Muniti di striscioni e cartelli, i cittadini hanno espresso tutto il loro disappunto per questa scelta politica: Progetto che avrà anche un impatto sulla condizione dell’ambiente circostante e la salute dei cittadini, facendo leva proprio su queste tematiche per provare a far cambiare idea a Gualtieri. Se i danni effettuati dalla discarica di Malagrotta sono stati molteplici, tutto lascia presupporre che anche il biodigestore causerà delle conseguenze qualora fosse aperto. Per la propria posizione nell’area naturale dell’Agro Romano, Casal Selce viene considerato dai cittadini come il luogo peggiore per aprire una struttura simile. Una causa seguita anche dal dirigente regionale della Lega, Daniele Giannini, che ha preso parte all’iniziativa di dissenso dei residenti. "Occorre coinvolgere attivamente i comitati di quartiere e la popolazione nelle decisioni delle istituzioni, anziché imporre piani per strutture mastodontiche da 120 mila tonnellate di rifiuti, calati così dall'alto - commenta Giannini - Sono già tante le criticità sociali e sanitarie vissute dalla Valle Galeria e dai territori circostanti della zona ovest della Capitale. Lotteremo contro il progetto del biodigestore, non è ancora finita. Numerosi sono i ricorsi al TAR e la determinazione dei cittadini e dei comitati sarà fondamentale per continuare a opporsi a questa decisione che potrebbe compromettere irrimediabilmente l'ambiente e la salute della comunità locale di Casal Selce e Castel di Guido. Noi ci siamo e ci saremo sempre per dire no a questo scempio. Ringraziamo la vice ministro Gava per la presenza alla conferenza su Malagrotta a testimonianza di un interessamento costante e duraturo del partito verso le tematiche ambientali".