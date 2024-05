Roma, albero crolla su un palazzo: cittadini costretti all'evacuazione

Massimiliano Gobbi 02 maggio 2024 a

Albero pericolante cade su un palazzo, evacuati tre appartamenti. E' successo questa mattina, intorno alle ore 11 circa, in via Latina, all’incrocio con via Cameria, nella zona Appio Latino. Un albero di grosse dimensioni si è adagiato su un palazzo colpendo, oltre i balconi, anche delle auto parcheggiate a ridosso della strada. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Roma con una squadra, un’autoscala e un’autogru per la messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta, in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti. Sono tutt’ora in corso le operazioni di rimozione del grande albero. Funzionario dei vigili del fuoco di servizio e agenti di polizia locale di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.