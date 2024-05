Roma, maxi-incidente sull'A12: furgone finisce contro bus di turisti

Massimiliano Gobbi 02 maggio 2024 a

a

a

Maxi scontro sulla A12 vicino a Roma, furgone tampona un bus di turisti spagnoli, grave il conducente del mezzo. Uno schianto in autostrada che poteva consumare la vacanza di un gruppo di turisti spagnoli in tragedia. Un gravissimo incidente avvenuto alle 11.30 della mattina al chilometro 27 della Roma-Civitavecchia, in direzione della Capitale.

Rapinatori piombano in casa: lei si difende a morsi e li mette in fuga

Un furgone, per cause in corso di accertamento, ha violentemente impattato il bus finendo la corsa ribaltato su un lato. Un impatto importante con il conducente del mezzo rimasto incastrato tra le lamiere. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerveteri al lavoro per estrarre l'uomo. Un'operazione complessa durata diversi minuti. Una volta estratto l'uomo, è stato affidato al personale sanitario e trasportato in codice rosso all'Aurelia Hospital. Tutti illesi gli occupanti del bus turistico. Presente anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi dello schianto e personale della società autostrade per quanto di loro competenza Il tratto dell'autostrada A12 è stato chiuso. I pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.