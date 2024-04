Ragazza cade dalla terrazza del Pincio, volo di 5 metri: come sta

23 aprile 2024 a

Paura per una ragazza di 20 a Roma. La giovane, questa mattina alle 7, è caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio. Ha fatto un volo di circa 5 metri finendo sul terrazzamento sottostante di via del Muro torto cade dalla terrazza del Pincio Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono accorsi i vigili del fuoco di Roma che, con l’ausilio di una autoscala, hanno raggiunto il terrazzamento e la ragazza portandola sulla sede stradale e affidandola alle cure degli operatori del 118.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno sentito dei lamenti da una scarpata del terrazzamento lungo il Muro del Torto, 5 metri più in basso. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Indagini sono in corso per accertare quanto sia accaduto.