Roma, degrado nel municipio VI: "Una discarica a cielo aperto"

Ancora mezzi rubati, abbandonati e cannibalizzati su strada. Succede in via del Casale del Torraccio, all'uscita della linea C della stazione metropolitana di Torre Angela, nel VI Municipio di Roma Capitale. Qui, grazie alla segnalazione dell’ex delegato ai rifiuti municipale, Marco Doria, membro della II Commissione Speciale Antimafia Anticamorra e Beni Confiscati che da anni vive sotto "scorta", gli agenti della Polizia di Stato del reparto scorte, con l'ausilio del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale hanno rinvenuto una discarica a cielo aperto di rifiuti dove sono stati rinvenuti mezzi rubati e utilizzati per compiere anche reati predati. In particolare è stata rinvenuta una Hyundai Tucson del 2023 rubata il 20 febbraio in zona Talenti, una vettura utilizzata per effettuare una serie di reati anche fuori regione. Accanto alla vettura è stata rinvenuta anche una Nissan Qasqai, anche in questo caso rubata e una barca di 8 metri con motore volvo penta 290 cv, oggetto di furto.

Una vera e propria discarica abusiva, a ridosso dell'uscita della linea C della stazione metropolitana della Capitale rafforzata oltretutto materiali inquinanti tossici come eternit che, invece di essere abbandonati in strada, dovrebbero essere portati in luoghi specifici di raccolta per lo smaltimento o il riciclo. Una zona, quella del VI Municipio di Roma Capitale piena di discariche, spesso con rifiuti pericolosi che l'ex delegato del VI Municipio di Roma Capitale ha scoperto, censito e denunciato da ormai diversi anni. "Oltre ad avere scoperto più di 57 discariche sparse in tutto il VI Municipio - aggiunge Marco Doria - da gennaio 2022 abbiamo rinvenuto 256 scooter rubati. Tra questi, 117 erano Honda SH. A tutto questo, si aggiungono 173 auto oggetto di furto, 2 camper, una motrice Volvo di un autotreno e ora anche una barca. Da inizio anno è il 31esimo ritrovamento di auto che avviene nel quartiere".