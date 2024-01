Roma, esplodono petardi e 2 minorenni perdono occhio e mano

22 gennaio 2024 a

Due ragazzini di 13 anni hanno perso un occhio e una mano dopo l’esplosione di un petardo che avevano raccolto per strada a Roma. La tragedia, secondo quanto riferisce LaPresse, tutto è avvenuto oggi pomeriggio tra via Borutta e via Tinnura nel quartiere della Borghesiana nella zona della Casilina. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato in autoambulanza le vittime in ospedale. Sull’accaduto indaga il distretto di polizia del Casilino.