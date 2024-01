Crolla il palo del tram, paura al Flaminio: "Poteva scapparci il morto"

Massimiliano Gobbi 22 gennaio 2024 a

Nel quartiere Flaminio di Roma, questa mattina poco dopo le 6 a Piazza Carracci, angolo via Rabirio, si è sfiorata una tragedia quando un palo dell'Atac, che supporta i cavi della linea tramviaria 2, che collega piazzale Flaminio a Piazza Mancini, è caduto su un'auto parcheggiata su via Flaminia. Fortunatamente, al momento dell'incidente, non c'era nessuno nelle vicinanze. Lì vicino c'è una scuola e potevano passare dei bambini. La circolazione del tram 2 è stata momentaneamente interrotta e successivamente ripresa verso le 10:45 come comunicato dalla stessa Atac.

Residenti e commercianti reclamano una “manutenzione inesistente” evidenziando che “poteva essere una tragedia” se il palo fosse caduto in pieno giorno. Anche Daniele Giannini, dirigente regionale Lega, incalza l'amministrazione a portare avanti quanto prima una manutenzione straordinaria anche nel settore trasporto pubblico. "Come per le alberature, dove si è arrivati a intervenire solo dopo i crolli di questo inverno su veicoli e strade, anche nel settore trasporto pubblico Gualtieri e Atac tengano alta l'attenzione sulla manutenzione. Non solo ordinaria, a questo punto, visto che manca, ma si effettui un intervento straordinario di controllo immediato. Prima che ci scappi il morto".